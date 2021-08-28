Свобода слова говорите? В США офицера уволили за критику американских властей

Один из офицеров корпуса морской пехоты США записал обращение к военному руководству страны. В ролике он раскритиковал их действия в Афганистане, результатом которых стала гибель 13 военнослужащих из-за теракта в аэропорту Кабула. Офицер был моментально уволен со службы. Такая она - свобода слова в Америке.