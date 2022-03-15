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Свобода слова по-американски: в тюрьму любого, кто поддерживает Россию и не распространяет проукраинскую пропаганду в СМИ
Истинная свобода слова по-американски. Ведущие The View призвали федеральное правительство США начать расследование против ведущего Fox News и заключить в тюрьму любого, кто поддерживает Россию, отказываясь распространять проукраинскую пропаганду в СМИ. В то же время сам Такер Карлсон искренне не понимает принципы западных двойных стандартов.
Минуточку! А почему быть на стороне России - это измена, а на стороне Украины нет? И та, и другая - это иностранные государства, которым дела нет до Соединенных Штатов. Как-то странно.
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