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Свобода слова по-латвийски: за что был оштрафован и почему прекратит вещание телеканал "Дождь"
Свобода слова строгого режима. Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулироваллицензию на вещание телеканала "Дождь". Оно должно прекратиться 8 декабря. Ссылаются на якобы "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Совет пришел к мнению, что руководство телеканала не осознает серьезности нарушений и поэтому не может действовать на территории страны.
Напомним, ранее глава нацсовета страны по СМИ сообщил, что телеканал оштрафован на10 тысяч евро из-за появления вэфире карты, накоторой Крым включен всостав России. А 1 декабря экс-ведущий новостей заявил вэфире опомощи мобилизованным россиянам. Во фразе Рига увидела поддержку действующей российской армии. После диктора уволили. Канал принес извинения, но это не помогло. Вероятно, даже "Дождь" для латвийского режима оказался недостаточно "однобоким и предвзятым".
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