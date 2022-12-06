Свобода слова по-латвийски: за что был оштрафован и почему прекратит вещание телеканал "Дождь"

Свобода слова строгого режима. Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулироваллицензию на вещание телеканала "Дождь". Оно должно прекратиться 8 декабря. Ссылаются на якобы "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Совет пришел к мнению, что руководство телеканала не осознает серьезности нарушений и поэтому не может действовать на территории страны.