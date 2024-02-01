Свобода слова в действии: в Британии за высказывания в интернете арестовали в 8 раз больше людей, чем в России

Поговорим о хваленой британской свободе слова. Оказывается, там уже давно вовсю свирепствовала цензура и спецслужбы, бьющие по рукам своих граждан просто за мнение в социальных сетях.

Никаким диктатором такая статистика, которую приводит британский писатель, сегодня и не снилась при таком-то, казалось бы, уровне развития либерализма. Ан, нет, получается, Оруэлл писал про ужасы тоталитаризма именно в Англии.

Только вдумайтесь, в Британии арестовали в 8 раз больше людей за высказывания в интернете, чем в РФ. И это происходило уже в 2018 году.