Свободные экономические зоны создадут в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.Документопубликован на официальном портале правовой информации. Закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией - публично-правовая компания "Фонд развития территорий".

Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. При этом объем капиталовложений такого участника в первые три года должен составлять: при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок - не менее 1 миллиона рублей; для субъектов малого и среднего бизнеса – не менее 3 миллионов рублей; для других лиц - не менее 30 миллионов рублей.