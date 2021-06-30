Свободу слова по-американски прокомментировал сотрудник иранского телеканала Press TV, который заблокировали власти США. Всего в блок попало более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения.

Press TV заблокировали также и в Великобритании. Как отметил журналист, это те страны, которые называют себя либеральными демократиями, а сами закрывают иностранные издания, бросают в тюрьмы обличающих их журналистов да еще имеют наглость читать нотации о свободе прессы.