Свои "Донбассы" и "Лугански" могут появиться в Прибалтике

В Прибалтике могут появиться свои "Донбассы" и "Лугански". По словам министра регионального развития Латвии, в стране это может стать Латгалия.

Область граничит с Россией, живут в ней в основном россияне и белорусы. Политик уверен, что с прямой демократией там нужно быть аккуратнее, так как ее "можно использовать вантигосударственных интересах". Свою принадлежность к России в Латгалии признают 28 % нацменьшинств.