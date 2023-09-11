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Свои "Донбассы" и "Лугански" могут появиться в Прибалтике
В Прибалтике могут появиться свои "Донбассы" и "Лугански". По словам министра регионального развития Латвии, в стране это может стать Латгалия.
Область граничит с Россией, живут в ней в основном россияне и белорусы. Политик уверен, что с прямой демократией там нужно быть аккуратнее, так как ее "можно использовать вантигосударственных интересах". Свою принадлежность к России в Латгалии признают 28 % нацменьшинств.
Не лучше ситуация и в Литве. Серьезную обеспокоенность у депутатов Сейма вызывает Шальчининкский район. Точнее, демонстративное равнодушие местного населения к центральной власти. Плюс многолетняя несменяемость членов районных самоуправлений, которые принадлежат региональной партии "Избирательная акция поляков Литвы". Именно они, а не Вильнюс, хозяйничают на восточных и юго-восточных окраинах страны.