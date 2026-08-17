Свой пост покинул глава погранслужбы Литвы Любаевас

Глава погранслужбы Литвы ушел в отставку. Причины увольнения не называются. Но точно очевидно, что тут причастна нескончаемая вереница скандалов.

Главному пограничнику приходилось отвечать за неспособность решить проблему мигрантов и сделать границу непроницаемой для контрабанды. В ситуации с закрытием литовско-белорусских КПП именно он был одним из главных действующих лиц. Видимо, вопрос о его компетентности теперь поставлен как никогда остро, оставаться на своей должности далее он уже не мог.

Вряд ли его уход означает перемены в политике Литвы, но сам он был сторонником прекращения всяких контактов с белорусской стороной.