Российская служба внешней разведки заявила, что удар по крымскому музею "Оборона Севастополя" был спланирован Украиной при поддержке британских спецслужб.

СВР отмечает, что собранные этим ведомством агентурные данные позволяют заключить: подготовка атаки велась длительное время, и полетные задания дронам готовились советниками из Лондона.

СВР указывает, что эта атака задумывалась в качестве символического продолжения конфликта почти двухвековой давности - именно этим и ничем другим объясняется выбор цели.