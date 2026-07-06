СВР РФ: Атака на крымский музей готовилась при участии британских советников
Автор:Редакция news.by
Российская служба внешней разведки заявила, что удар по крымскому музею "Оборона Севастополя" был спланирован Украиной при поддержке британских спецслужб.
СВР отмечает, что собранные этим ведомством агентурные данные позволяют заключить: подготовка атаки велась длительное время, и полетные задания дронам готовились советниками из Лондона.
СВР указывает, что эта атака задумывалась в качестве символического продолжения конфликта почти двухвековой давности - именно этим и ничем другим объясняется выбор цели.