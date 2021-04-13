Связь между британским штаммом коронавируса и повышенной смертностью не подтвердилась

Исследование ученых опубликовано в медицинском журнале "Ланцет". Эксперты также установили, что британская мутация не приводит к изменению симптомов или длительности заболевания.

Тем временем более 137 млн человек в мире заразились COVID-19 с начала пандемии.

Суточный прирост случаев заражения в Турции вновь оказался близок к рекордному показателю. За сутки в стране заболели более 54 с половиной тысяч человек.

В Бразилии переполнены кладбища для больных коронавирусом. Сотрудники ритуальных агентств теперь работают круглосуточно: в Сан-Паулу начали проводить захоронения и в ночное время.



