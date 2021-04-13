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Связь между британским штаммом коронавируса и повышенной смертностью не подтвердилась

Исследование ученых опубликовано в медицинском журнале "Ланцет". Эксперты также установили, что британская мутация не приводит к изменению симптомов или длительности заболевания.
Тем временем более 137 млн человек в мире заразились COVID-19 с начала пандемии.
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