Европейцы готовятся к холодной зиме. За отопление не смогут заплатить более 50 тыс. жителей Евросоюза. Тревожные подсчеты приводит еврокомиссар по энергетике.

Также он подчеркнул, что нынешний энергетический кризис угрожает конкурентоспособности экономики ЕС. При этом Еврокомиссия не ждет этой зимой физических перебоев в поставках необходимого количества топлива, но ожидает "очень высоких цен" на него. Жировки ощутимо потяжелеют.

Впрочем, ощущать неподъемную финансовую нагрузку европейцы уже начали. Так, например, согласно социсследованиям, в начале отопительного сезона более 70 % поляков зафиксировали резкое увеличение своих ежемесячных платежей за газ, электроэнергию и отопление.

Счета в Польше и Литве вырастут как минимум на 20 %. Ситуация усугубляется тем, что защитные программы для населения с низкими доходами завершились, и новый отопительный сезон граждане встречают без какой-либо поддержки со стороны государства.