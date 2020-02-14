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Свыше 300 вылетов отменено в аэропорту О'Хара в Чикаго из-за шторма "Мейбл"

Свыше 300 вылетов отменено в международном аэропорту О'Хара в Чикаго из-за зимнего шторма "Мейбл". Тысячи рейсов задерживаются из-за снегопада. По словам синоптиков, снег будет идти в Чикаго и на выходных.

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