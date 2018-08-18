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Свыше 60 тысяч человек пострадали на юге Венесуэлы из-за мощного наводнения

Стихийное бедствие спровоцировали проливные дожди, в результате которых из берегов вышли реки. Сильнее всего пострадал штат Амасонас. Оттуда приходят шокирующие кадры. Улицы городов превратились в реки, затоплены все жилые дома. Передвигаться по населенным пунктам возможно только на лодках. В пострадавший от стихии регион направлены 20 тысяч спасателей. Данных о погибших пока нет.

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