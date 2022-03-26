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Сын Джо Байдена финансировал биолаборатории в Украине
Сын Байдена финансировал американские биолаборатории в Украине. Об этом говорят документы, доступ к которым в ходе спецоперации получили российские военные. За 2018-2020 годы объем финансирования биолабораторий составил 32 миллиона долларов. При этом за сыном американского президента уже несколько лет тянется грязный след. Ранее его обвиняли в коррупции. Вот уж достойный наследник своего отца.
Правда, Байден-старший инфополе привык удерживать вокруг себя по-другому. Накануне в Польше сонный Джо перевозбудился и пообещал американским солдатам, что те собственными глазами увидят происходящее в Украине.
Джо Байден, президент США:
Вы сами все увидите, когда окажетесь там. Увидите их женщин. Как молодые люди останавливают чертов танк.
Администрация Белого дома сразу же опровергла слова своего начальника и заявила, что Штаты все еще не собираются отправлять своих военных в подмогу Киеву. Впрочем, оговорки Байдена иногда получаются красноречивее любых подготовленных речей.
Так, на совместной пресс-конференции с Анджеем Дудой он назвал польского лидеране президентом, а послом. А интересы какой страны Дуда отстаивает, всем уже давно видно.
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