Сын Трампа высказался о преследовании Киевом православной церкви

Сын 45-го президента США упрекнул Вашингтон в поддержке Киева после нападок Украины на православие. Трамп-младший обратил внимание на преследование церкви режимом Зеленского и намекнул на то, что Штатам пора бы прекратить спонсировать подобные действия.