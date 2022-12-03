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Сын Трампа высказался о преследовании Киевом православной церкви

Сын 45-го президента США упрекнул Вашингтон в поддержке Киева после нападок Украины на православие. Трамп-младший обратил внимание на преследование церкви режимом Зеленского и намекнул на то, что Штатам пора бы прекратить спонсировать подобные действия.

"Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Возможно, поэтому для демократов он суперзвезда. Давайте отправим ему еще средств без какой-либо отчетности", - иронизирует Трамп-младший в Twitter. Напомним, ранее во Львовской области уже запретили деятельность УПЦ.

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