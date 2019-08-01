Сын Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен - мертв

Сын самого известного террориста Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен - мертв! Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на анонимных американских чиновников. Правительство США причастно к его ликвидации, однако подробности неизвестны. Дональд Трамп на прямой вопрос комментарии давать отказался. Напомним, Хамза являлся самым разыскиваемым террористом в мире - за любую информацию о его местонахождении власти США обещали выплатить миллион долларов. Считается, что Хамза бен Ладен был приемником своего отца, а, стало быть, новым главой группировки "Аль-Каида".



