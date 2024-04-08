Сюрпризы от Boeing: во время взлета у лайнера оторвался капот двигателя

Самолеты Boeing продолжают разваливаться на части. Пассажиры борта американской компании "Юго-западные авиалинии" в полете смогли увидеть, как выглядит двигатель воздушного судна. Лайнер должен был приземлиться в Хьюстоне, но во время взлета у него оторвался капот двигателя. После поломки самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета в Денвере. Обошлось без пострадавших, посадка прошла благополучно.