Т. Блэр раскритиковал решение о выводе войск США из Афганистана

Мировое сообщество продолжает критиковать решение Байдена о выводе войск из Афганистана. Бывший премьер-министр Великобритании американского президента назвал "имбицильным". Слова Тони Блэра цитирует британская газета Daily Mail. "Лучше бы с нами остался Трамп", - так заявил политик.

Выступления Джо Байдена на публике заставляют испытывать чувство стыда и самих американцев. В местных телеграм-каналах активно обсуждается возможная отставка политика по причине проблем со здоровьем. "Из-за забывчивости и рассеянности нового лидера мир смеется над нами", - пишут пользователи соцсетей. На этот раз американским патриотам стало стыдно, когда Байден пытался вспомнить имя руководителя агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.