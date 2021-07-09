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Т. Гебрейесус: Пандемия коронавируса рельефно показала "геополитические расхождения" в мире
Вакцинный национализм не работает: заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Тедрос Гебрейесус отметил, пандемия коронавируса рельефно показала "геополитические расхождения" в мире, а также "несправедливость и неравенство", когда горстка стран забрала себе львиную долю вакцин. Также ВОЗ обращает внимание на опасность распространения новых штаммов - в частности, оказалось, что калифорнийский вариант снижает эффективность вакцин Moderna и Pfizer до 70 %. Накануне ВОЗ включила в список для мониторинга и так называемый российский штамм COVID-19.
Санкт-Петербург вводит новые ограничения
В самой России заболеваемость несколько замедлилась. Тем не менее, в Санкт-Петербурге решили пойти на введение новых ограничений - с 13 июля частично или полностью запретят проведение массовых мероприятий. Также работодателям рекомендовали минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.
Обязательный карантин для въезжающих в страну вводит Словакия для невакцинированных граждан.
Новые санитарные правила в Сиднее
В Сиднее, несмотря на карантин, отмечают рост заболеваемости - власти Австралии вводят новые санитарные правила. Теперь удаляться от дома можно не более чем на 10 километров. Магазин может посетить лишь один член семьи. Число участников спортивных занятий на свежем воздухе ограничено до двух человек - за исключением членов одной семьи.
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