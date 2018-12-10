Т. Мэй решила не проводить в парламенте решающее голосование по выходу из Евросоюза

Британский премьер Тереза Мэй приняла решение не проводить в парламенте решающее голосование по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. По словам источника, решение политика объясняется рисками "разрушительного поражения".

Ранее cуд ЕС разрешил Британии передумать насчет Brexit. Представители всех 27 стран в Европейском суде постановили, что Лондону не требуется согласие других членов блока, чтобы остановить свой выход из Евросоюза.