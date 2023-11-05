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"Таблица Менделевой" - о крахе надежд на перемирие на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Пока некоторые страны решили отозвать своих послов из Тель-Авива, спецназ США уже прибыл в Израиль, как утверждается, для помощи с поиском заложников в Газе. Чиновник ООН подал в отставку, заявив о неспособности организации урегулировать ситуацию в Газе.
О крахе надежд на перемирие и коллапсе системы здравоохранения в Газе. Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой". Интенсивные бои и взрывы среди руин. Конфликт на Ближнем Востоке сейчас обсуждают больше, чем любой другой в мире.
Жизнь под открытым и совсем не мирным небом: как жители анклава существуют в условиях гуманитарной катастрофы и почему надежд на перемирие по-прежнему нет? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.
На грани выживания: сектор боли и гуманитарная катастрофа невообразимых масштабов. Израиль перешел к новому - третьему - этапу войны с палестинским движением ХАМАС. ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции на территории анклава. Здесь почти нет электричества, но небо постоянно озарено огнем.
Назад в прошлое: жители анклава оказались отброшены на десятки или даже сотни лет назад. Еще в начале октября министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде Газы. С тех пор приостановлены поставки электричества, медикаментов, продуктов питания и топлива. По сообщениям представителя Палестинского общества Красного Полумесяца, гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газа, позволяет покрывать лишь около 3 % потребностей. Острый дефицит всего и борьба за выживание.
На грани закрытия оказалась единственная больница для лечения онкозаболеваний. По сообщениям Daily Mail, беременным женщинам в секторе Газа приходится делать операции кесарева сечения при свете телефонных фонариков и без анестезии. Сектор Газа в информационном вакууме от всего мира. За то, чтобы "быть услышанными", платить приходится несоразмерную цену. В ходе боевых действий уже погибли более 30 сотрудников СМИ. Но остальных журналистов это не останавливает. Продолжают работать из кровоточащей точки планеты в тех условиях, что имеют, с открытым сердцем.
Израильские военные попытались прокомментировать свою атаку на лагерь беженцев Джабалия. Разрушительный удар объявили военной необходимостью. По их информации, уничтожен был один из лидеров ХАМАС. Кроме него погибли около 120 человек, 400 ранены. По данным палестинских властей, число жертв конфликта уже превысило 8 800 человек, из которых более 3 600 - дети.
Директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за подхода ООН к палестино-израильскому урегулированию. Это следует из его письма:
Я пишу в момент огромной боли для всего мира, в том числе для многих наших коллег. Мы вновь видим, что у нас на глазах разворачивается геноцид, а организация, которой мы служим, оказывается бессильна остановить его.США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации ХАМАС, информирует Bloomberg. А по сообщениям New York Times, спецназ США уже прибыл в Израиль для помощи с поиском заложников в Газе. В публикации отмечается, что участвовать в боевых действиях американские подразделения не будут. При этом американский сенатор Линдси Грэм считает, что предела убийству детей и женщин нет.
Существует ли для вас предел допустимого? Как вы считаете, должен ли он быть для американских властей, чтобы США заявили: "Давайте на миг остановимся с учетом жертв среди мирного населения?"
Чили и Колумбия отозвали своих послов из Тель-Авива. Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем.
Ожесточение участников конфликта лишь нарастает. Надежд на перемирие не остается. И даже временное прекращение огня в коме.
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