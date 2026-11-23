Таджикистан направил в ООН официальное уведомление о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выполняющий функции депозитария.

Согласно документу, уведомление о выходе из Римского статута МУС было подано 20 ноября. Решение вступит в силу спустя год после получения официального уведомления - 20 ноября 2027 года.

Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году и ратифицировал его в 2000 году. По положениям документа, любое государство-участник вправе выйти из Статута МУС, направив генеральному секретарю ООН письменное уведомление. Решение о выходе вступает в силу через год после получения уведомления, если в нем не указан более поздний срок.

Ранее в Службе внешних связей ЕС заявляли, что Таджикистан не выполнил обязательства по Статуту МУС, когда в октябре 2025 года Душанбе с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин.

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