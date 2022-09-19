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Таджикистан и Киргизия подписали протокол об отводе войск от границы

Таджикистан и Киргизия подписали протокол об отводе войск от границы

Председатели Госкомитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии провели встречу, по итогам которой договорились об отводе военных сил от границы. Этосообщает ТАСС со ссылкой напресс-службу председателя Согдийской области Таджикистана.

Дополнительные военные силы и военная техника вернутся на постоянное место дислокации, и будет обеспечена безопасность жителей.

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