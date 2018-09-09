Таджикистан сегодня отмечает 27-ю годовщину независимости

С 1993 после гражданской войны уровень жизни в этой азиатской стране заметно растет. В Минске отмечают позитивную динамику укрепления дружбы с Душанбе и многопланового партнерства между нашими странами. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и весь таджикский народ с национальным праздником.