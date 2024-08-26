Таганрог переживает нашествие зеленых комаров (жители города публикуют впечатляющие видео). Эксперты говорят, что это комары-звонцы, прямой угрозы для человека они не представляют.

По мнению специалистов, на увеличение численности зеленых комаров могли оказать влияние мелководные водоемы, мягкие зимы последних лет, высокие температуры летом, а также ветер со стороны местного залива.