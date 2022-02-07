Tages Spiegel опубликовала фото американского грузового самолета к заголовку "Россия размещает боевые самолеты на границе с Польшей"

На Западе, видимо, продолжается внегласное соревнование на самый абсурдный и низкопробный материал. Эстафету переняла немецкая газета Tages Spiegel. Сотрудники издания прикрепили фото американского грузового самолета к заголовку "Россия размещает боевые самолеты на границе с Польшей". И не поспоришь - подобные американские самолеты действительно бывают в Польше, с помощью них в страну перебрасывают американских военных из Германии. А Россию вновь приписали для нагнетания ситуации.



Впрочем, в западных СМИ уже обозначали украинский Харьков городом России, публиковали некий "План Путина по послевоенному устройству Украины", раздобытый якобы суперсекретными службами. Многие даже вторжение уже не обсуждают, для них это дело решенное. Дело Мэтью Чанса процветает.