Таиланд ужесточает визовый режим

Правительство Таиланда утвердило масштабную реформу миграционных правил, которая затронет миллионы путешественников.

С 15 сентября Бангкок урезает программу "виз по прибытии". Если ранее получать штамп в аэропорту могли граждане 31-й страны, то теперь этот формат сохранятся всего для трех государств: Беларуси, Азербайджана и Сербии. То есть для белорусских путешественников условия остаются прежними. Въезд в королевство будет осуществляться по визе по прибытии сроком до 15 дней.

В то же время для граждан 60 других стран, включая Россию, отменяется льготный 2-месячный период: срок их безвизового нахождения сокращается до 30 дней. Также вводятся ограничения по въезду через сухопутные границы: не более 2 раз в год, в то время как количество въездов через международные аэропорты остается неограниченным.

Власти страны отмечают, что новые правила призваны ужесточить контроль за нелегальной миграцией и теневой занятостью иностранцев.