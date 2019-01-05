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Таиланд приходит в себя после сильнейшего шторма

Таиланд приходит в себя после сильнейшего за последние 30 лет шторма "Пабук". Погиб один человек, есть пропавшие без вести. От урагана пострадало множество домов, разрушены электросети. Около 30 тысяч туристов и местных жителей были вынуждены покинуть отели и свои дома и укрыться в глубине острова. Сообщается, что аэропорты и паромы возобновили свою работу.

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