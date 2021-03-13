Таинственный польский дворец. Депутаты "Гражданской платформы" требуют расследования

Эстафету по поиску дворцов подхватили в Польшедепутаты польской партии "Гражданская платформа". Они раскрылиисторию особняка, который принадлежит президенту нефтеперерабатывающей компанииOrlen Даниэлю Обайтеку. По словам депутата партии Цезаря Томчика, речь не просто о доме, а о настоящем дворце. Ивозведен он был необычным способом. Когда-то Обайтек подарил участок землисвоему брату - работнику Государственного лесного фонда. Тот возвел на немусадьбу стоимостью 5 миллионов злотых и переписал участок обратно на Обайтека. Откуда у сотрудника лесной инспекцииденьги на постройку дворца, непонятно. Депутаты "Гражданской платформы"требуют провести расследование.