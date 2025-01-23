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Так восток или запад? Рютте запутался в географии украинского конфликта

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Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запутался в географии конфликта в Украине, в частности в направлениях наступательных действий в зоне СВО. При этом политик не заметил ошибки, поэтому, не смутившись, призвал поменять траекторию конфликта.

Пока фронт движется в неправильном направлении, он идет на восток. Мы действительно должны нарастить, а не ослабить помощь Украине. Мы должны изменить траекторию конфликта.
Марк Рютте

На самом деле фронт смещается на запад. И можно было бы назвать ошибку оговоркой, но в следующую минуту Рютте подтвердил свою потерю ориентации в сторонах света, заявив о финансовых проблемах сдерживания на "западном" фланге НАТО в случае поражения Украины, тогда как западный фланг альянса - это США.

И вот этот человек стоит во главе альянса, который позиционирует себя как ведущую военно-политическую структуру мира.

Марк РюттеНАТОУкраинаСВО