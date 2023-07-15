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Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

Спор в прямом эфире разгорелся между американским журналистом Такером Карлсоном и кандидатом в президенты США Майком Пенсом. Камнем преткновения стала целесообразность поддержки Украины на фоне внутренних проблем Америки.

Вас огорчает, что у украинцев недостаточно американских танков. За последние три года жизнь в любом городе США сильно ухудшилась. Сядьте за руль, покатайтесь. Нет ни одного города в США, где жизнь бы улучшилась. И это заметно невооруженным глазом. Наша экономика в упадке. Процент самоубийств подскочил. Мерзость человеческая, беспорядки, преступность выросли в геометрической прогрессии. А вас беспокоят только украинцы.
Такер Карлсон, экс-ведущий FoxNews

Такер Карлсон отметил, что Украину большинство людей "даже не смогут найти на карте". В то же время эта страна получила десятки миллиардов долларов из средств американских налогоплательщиков. "Я думаю, будет справедливо спросить, а какое до этого дело США?" После этого вопроса аудитория разразилась аплодисментами.

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