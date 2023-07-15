Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

Вас огорчает, что у украинцев недостаточно американских танков. За последние три года жизнь в любом городе США сильно ухудшилась. Сядьте за руль, покатайтесь. Нет ни одного города в США, где жизнь бы улучшилась. И это заметно невооруженным глазом. Наша экономика в упадке. Процент самоубийств подскочил. Мерзость человеческая, беспорядки, преступность выросли в геометрической прогрессии. А вас беспокоят только украинцы.

Такер Карлсон, экс-ведущий FoxNews