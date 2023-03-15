3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Такер Карлсон: Украина - американский сателлит
Ведущий телеканала Fox News призвал Вашингтон безотлагательно оказать влияние на Киев, чтобы начать процесс мирных переговоров. Такер Карлсон подчеркнул, что власть США над Украиной распространяется достаточно широко, чтобы заставить Зеленского пойти на подобный шаг.
"Украину нужно принуждать к миру! Мы ее контролируем, это не независимая страна, а американский сателлит. Мы буквально выплачиваем пенсию ее госслужащим, мы финансируем их пенсионный фонд. На Украине нет ничего, что бы мы не контролировали», - заявил Карлсон.
По его словам, США должны просто сказать украинцам: "Давайте уже все проясним. Крыма вам не видать - это российский порт. Он никогда вам не принадлежал и не будет".
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации новых государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все