Ведущий телеканала Fox News призвал Вашингтон безотлагательно оказать влияние на Киев, чтобы начать процесс мирных переговоров. Такер Карлсон подчеркнул, что власть США над Украиной распространяется достаточно широко, чтобы заставить Зеленского пойти на подобный шаг.

"Украину нужно принуждать к миру! Мы ее контролируем, это не независимая страна, а американский сателлит. Мы буквально выплачиваем пенсию ее госслужащим, мы финансируем их пенсионный фонд. На Украине нет ничего, что бы мы не контролировали», - заявил Карлсон.

