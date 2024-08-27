Такер Карлсон высказался о задержании Дурова

Двойные стандарты Запада на свободу слова. Задержание Дурова во Франции - "фирменный знак диктатуры". Об этом в ходе интервью с Робертом Кеннеди-младшим заявил американский журналист Такер Карлсон.

Такер Карлсон,журналист (США): Сегодня под дезинформацией понимают любую критику властей. И, помня об этом, смотришь, как администрация США подстрекает Францию, Макрона, арестовать владельца и основателя Telegram. Павел Дуров прямо сейчас сидит во французской тюрьме. И это похоже на фирменный знак диктатуры.

Кеннеди-младший в свою очередь отметил, что в Европе нет свободы слова. Напомним, накануне стало известно, что Павел Дуровостанется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования дела.

Задержание основателя Telegram могло быть спровоцировано нежеланием администрации мессенджера сотрудничать с французскими властями, информирует газета Politico.



Как отреагировали в мире

На просвещенном Западе, ратующем за свободу слова, молчат. Секретариат ООН следит за ситуацией с арестом, но пока не располагает комментарием.

А вот Объединенные Арабские Эмираты обратились к французским властям с требованием предоставить Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам. А предприниматель Илон Маск призвал президента Франции предоставить больше информации о причинах задержания.