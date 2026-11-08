Краткий пересказ от ИИ

Скандал в Украине. В подвале в Петропавловской Борщаговке были обнаружены десятки замученных людей - уклонистов и дезертиров, не пожелавших отдавать свои жизни на фронте.

Эта новость моментально всколыхнула украинское общество. В стране прошли протесты, а участников задержали. Руководство Украины отмалчивается. Все, что есть у журналистов и общества, - сухая фраза главы офиса президента Буданова: "Таких мест у СБУ - сотни". О том, как украинцы стали заложниками системы, - в рубрике "Полная Европа".

XXI век. Эпоха, когда права человека должны были быть, наконец, возведены в абсолют, а международные институты - гарантировать защиту каждому. Но, увы, все наоборот. Даже во времена, когда всю планету буквально трясет, никто и представить не мог, что под самым Киевом могут существовать настоящие секретные тюрьмы и пыточные - места, где закон не действует, а человеческая жизнь не стоит ничего.

"Посмотрите, я на колени встала. Верите? Ну, верите?! У вас все с одной стороны! Вы - исполнительная власть! Вы тут находитесь! Зеленский говорил, что станет на коленях. Вот я стою перед вами! Откройте двери к людям. Не убивайте наш народ. Сколько парней я привозила на этой машине!"

Валентина Молодая

Именно эта смелая женщина Валентина Молодая первой приехала к частному дому в Петропавловской Борщаговке и показала всему миру нелегальный концлагерь для украинских военных. Лишь к вечеру врачам удалось практически с боем прорваться внутрь здания. В подвальных помещениях находились порядка 30 человек в шоке и истощении, четверо из них - в тяжелом состоянии, с переломами и увечьями.

Как только первые кадры просочились в Сеть, к зловещему дому начали массово стягиваться местные жители. Всего за пару часов у ворот нелегальной тюрьмы выросла стихийная толпа. Разгневанные люди заблокировали окрестные улицы, перекрыли выезды и требовали от силовиков немедленно освободить всех узников и на месте разобраться в произошедшем кошмаре. Ситуацию попытался лично купировать глава администрации Зеленского Буданов. Он попытался успокоить общественность, но в процессе оправданий неожиданно проговорился, признав, что подобных секретных пыточных мест по всей стране сейчас пруд пруди.

Настоящим символом запредельной жестокости подвальных извергов стала история подростка, который от удара лопатой упал за забор этой секретной территории. Ребенка моментально уволокли и зверски избили. Казалось бы, такой дикий случай должен был вызвать всемирный резонанс и экстренные заседания ООН. Но Запад, который уже не раз закрывал глаза на тотальную украинскую коррупцию, вновь трусливо промолчал.

подростка выводят из пыточной

Гуннар Линдеманн, депутат парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии":

"Это огромный скандал, что подобное вообще происходит в европейской стране, что такие пыточные подвалы до сих пор существуют в современной Европе. И еще больший скандал, конечно, заключается в том, что ни немецкие власти, ни Европейский союз никак на это не реагируют".

Промолчали и ведущие СМИ. Лишь Reuters разразилось дежурным материалом, где на голубом глазу объявило кадры из Борщаговки "очередным фейком", мол, инцидент был спланирован с целью дискредитации военных усилий Украины. Придерживаются этой циничной позиции и официальные власти в Киеве. Глава МВД Украины уверенно заявил, что никаких пыток и убийств на объекте зафиксировано не было. А командующий Нацгвардией и вовсе выдал шедевр, отрапортовав, что выведенный с территории пыточной ребенок находился в состоянии шока исключительно потому, что "просто упал и испугался".

Вот только у самого мальчика версия совершенно другая:

"Короче, заносят меня на второй этаж, укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Я не знаю. Меня так сильно огрели по голове, я ничего не слышу, я ничего не вижу. Просто начинают допрашивать, потом за волосы берут и об другую стену кидают. А из-за того, что, когда они меня кинули, я упал не на живот, они меня еще начинают бить головой о пол. Потому что, дескать, почему это я не смотрю головой в пол? У меня - кровь из носа, но сейчас уже все нормально. У меня откололась часть переднего зуба".

При этом власти вообще не спешат разбираться и наказывать тех, кто сделал произошедший ужас реальностью. Вместо этого они принялись разбираться с теми, кто предал огласке эту историю. Валентину Молодую задержали, объявив, что она вообще никакой не медик, а обычный провокатор, попутно добавив ее в базу "Миротворец". А на местных жителей, которые в тот роковой вечер не побоялись прийти на помощь пленникам, силовики теперь шьют уголовные дела. Более того, некоторые гениальные умы уже задействовали и дежурный сценарий, в очередной раз обвинив в народном бунте Москву.

Денис Прокопенко, командир бригады "Азов":

"Люди, которые никоим образом не причастны к защите Украины, не служат в армии и не помогают силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных и создавая выгодную для России картинку. Россияне заинтересованы в разделении украинского общества и армии, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного. То, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян".

На этом жутком фоне становится по-настоящему страшно за судьбу мирных граждан, эвакуированных из многострадальных Алешек. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже попал под яростную волну критики со стороны радикалов за "слишком дипломатические" отношения с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Алешки

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека:

"Знаете, я так люблю наш украинский народ. Особенно после того, как мне удалось немного почитать комментарии. Поразительно, как люди умудряются сочетать крайний негатив с требованиями. Мне там давали так называемые ценные советы: когда в следующий раз встретишь Яну Валериевну, должен применить чуть ли не физическую силу и лично высказать ей все в лицо. Мы тебе сейчас даже текст набросаем. Как вы понимаете, литературных выражений там было немного. Но в то же время от меня требуют: ты обязан немедленно всех забрать, договориться о следующих эвакуациях, гуманитарных миссиях и обменных процессах. Поэтому, шутки шутками, но давайте каждый будет просто делать свою работу. Пока я занимаю эту должность, я руководствуюсь не эмоциями, а результатом".

Как-то неискренне в Украине встретили и самих людей из Алешек. Вместо реальной помощи их тут же подвергли циничной процедуре: обрядили в государственные флаги и под прицелом камер вынудили хором выкрикивать пропагандистские речевки. Видимо, произнесение подобных фраз - это главное и единственное доказательство лояльности киевскому режиму.

Но если власть в Киеве сегодня не верит даже собственному народу и продолжает его делить на своих по принципу готовности произносить сомнительные лозунги, то к ней возникают огромные вопросы. Как можно так относиться к людям, которые, несмотря на годы жизни под постоянными обстрелами со стороны ВСУ, все равно решили вернуться на родину? И если в итоге эти эвакуированные граждане так и не получат шанса на достойную, безопасную жизнь или с ними что-то произойдет - будь то общественное непринятие, унижение, мобилизация, - то и все колоссальные гуманитарные усилия Беларуси, России, США и здравой части Украины по разрешению гуманитарного кризиса сойдут на нет. В итоге могут закончиться и попытки завершить конфликт путем дипломатии.