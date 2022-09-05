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Крупные города контролируют бандиты - эпидемия насилия в США
Американские СМИ бьют тревогу: в стране великая криминальная революция - крупные города контролируют бандиты, а не полиция или гражданские власти. Налицо рост насилия. За последние 2 года число убийств в Соединенных Штатах увеличилось на 44 %. В Нью-Йорке количество насильственных преступлений выросло на 40 %, а в Чикаго к концу года, как ожидают, будут убиты не менее 600 человек. Подобного не случалось даже в разгар мафиозных войн.
После пандемии люди стали тревожнее. Когда они видели новости об убийствах, они задумывались о покупке оружия себе в дом. Таким образом, мы получили в период с 2019 по 2021 годисторические 8 миллионов покупателей оружия. Доля вооруженных людей, у которых раньше никогда не было огнестрела, возросла. Сейчас у нас в стране более 400 тыс.единиц автоматов, пистолетов, винтовок. Поэтому сейчас так и выходит: небольшие ссоры, которые могли ограничиться словесной перепалкой, выливаются в перестрелки.
Филадельфия, Новый Орлеан, Балтимор оспаривают статус самых опасных, обходя в подобных рейтингах города Гондураса и Гватемалы. Главной причиной бедствия называют сокращение финансирования полиции. Кроме того, сказываются дефекты правоприменительной системы. Когда на улице производят задержание, не ясно, кто в итоге окажется за решеткой - из-за цвета кожи или статуса преступника. Сам полицейский в итоге может стать арестантом.
Фото: pixabay.com
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