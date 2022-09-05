Крупные города контролируют бандиты - эпидемия насилия в США

После пандемии люди стали тревожнее. Когда они видели новости об убийствах, они задумывались о покупке оружия себе в дом. Таким образом, мы получили в период с 2019 по 2021 годисторические 8 миллионов покупателей оружия. Доля вооруженных людей, у которых раньше никогда не было огнестрела, возросла. Сейчас у нас в стране более 400 тыс.единиц автоматов, пистолетов, винтовок. Поэтому сейчас так и выходит: небольшие ссоры, которые могли ограничиться словесной перепалкой, выливаются в перестрелки.

Джеффри Баттс, директор Центра исследований колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея (США)