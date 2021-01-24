Такой демократии Вашингтон еще не видел

Баррикады, блокпосты, 25 тысяч нацгвардейцев и даже специалисты по химическому, биологическому и ядерному оружию. В столице США объявлен режим ЧС. Город пугающе опустел. Митинги и демонстрации запрещены. В такой атмосфере за трехметровыми заборами прошла инаугурация 46-го Президента США, вроде как всеми любимого Джо Байдена.

Видимо, смущает тот факт, что более 70 миллионов американцев до сих пор ставят под сомнение итоги голосования. Возможно, поэтому сама церемония получилась "для своих". Приглашены были только немногочисленные члены Конгресса США, зрителей заменили флажки, праздничную иллюминацию - колючая проволока.

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп отказался не только лично передать власть на инаугурации, но и президентский самолет. На нем он улетел во Флориду. А Байдену пришлось добираться в Вашингтон чартером.

Это были самые скандальные в истории США президентские выборы. Это была самая странная в истории США инаугурация. Чего ждать дальше? В демократических причудах разбиралась Мария Петрашко.

Одна Гага…. эта ваша инаугурация. Без Трампа, без бала, без гостей - позвали только своих - конгрессменов. А простые американцы остались под 3-метровым забором демократии. Не то инаугурация тайно-подзаборная, не то Байден боится своего народа, прикрываясь 25-ю тысячами нацгвардейцев, 5 тысяч из которых подхватили коронавирус, защищая главного американского борца с COVID-19.

"Вчера десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу, а через 24 часа мы стали не нужны, и нас выселили в гараж. Есть ощущение, что нас чудовищно предали".

Признаков праздника у этой инаугурации куда меньше, чем намеков на военное положение.

Джозеф Байден, Президент США: "Я буду президентом для всех американцев. И буду бороться также упорно за тех, кто меня не поддерживал, как и за моих сторонников. Мы должны положить конец этой нецивилизованной войне".

Единство нации на фоне запрета митинга сторонников Трампа? Но полной свободы антитрамповских акций и шествий активистов BLM, в свое время добивших рейтинг республиканца. Двойные стандарты - скажет зритель. Нет, обычная демократическая привычка.

О каком единстве может идти речь? Если "байдениада" начинается с рекорда по числу безработных по одному лишь президентскому решению. Запретив строительство нефтепровода Keystone XL, благодаря которому Трамп надеялся создать 28 тысяч рабочих мест, Байден лишил занятости 60 тысяч рабочих. Это вам не бизнесмен, это опытный политик.

Экологически чистый демократ в антитрамповском марше возвращается в Парижское соглашение по климату, которое оставит без работы американцев, занятых добычей угля, нефти и газа.

Хаотически выглядят указы Байдена, учитывая рекордные показатели безработицы в США. Возращение Штатов в ВОЗ пророчит новые взносы. Да и грядущее потепление отношений в НАТО тоже удовольствие недешевое - что-то в районе 400 миллиардов долларов. А вдруг тут поможет гостеприимство? Байден прекращает строительство стены на границе с Мексикой и отменяет некоторые миграционные запреты. Жадно утоляя жажду создания своей, новой эпохи, не похожей на трампизм, политик порой забывает даже о существовании понятия "белый расизм".

Благосклонен "сонный Джо" и к трансгендерам, которых обязал принимать в женские спортивные команды. Не понимая, что это может разрушить женский спорт. Главное ведь - красивая риторика. Например, обещает Байден вакцинировать от COVID по миллиону в день, промолчав о том, что эти показатели и так достигнуты в США. Присвоил себе "сонный Джо" и явный козырь Трампа - торговую войну с Китаем. Как будет воевать конкретно Байден - пока неясно. Но и тут спасает продемократическая риторика.

Возможно, причины решений нового американского лидера стоит поискать и в самой команде Байдена? Так, глава Пентагона Ллойд Остин повсюду видит российскую угрозу, считая, что Москва якобы хочет дестабилизировать Украину и Грузию с помощью флота. Кстати, флот. Только американский уже когда-то грозилась отправить к берегам Беларуси Джен Псаки. И, похоже, снова стоит ждать флотилию у наших берегов: Джен возвращается.

Короля делает свита. И под гул протестов и скандалов с фальсификацией на выборах в этом сценарии по уже известной методичке не хватило, пожалуй, печенья. Решила супруга американского президента.

Рецепт американской демократии Байдена получается с диктаторским привкусом. Солдат Национальной гвардии отстраняют за симпатии к Трампу. Даже в рупоре американской демократии "Голосе Америки", как и многих госструктурах, начались чистки трампистов. И это только начало "байдениады", пока не подписан закон "о внутреннем терроризме и экстремизме" против активных сторонников Трампа.