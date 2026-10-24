Стратегия Вооруженных сил Украины носит явный террористический характер. Это подтверждается не только атаками по гражданской инфраструктуре на территории России, но и по таким объектам, как легковые автомобили, маршрутные и туристические автобусы, включая те, что с белорусскими номерами. Чтобы понять, чем руководствуется киевская верхушка, нужно разобраться, кто запускает беспилотные летательные аппараты, какова конечная цель и стратегия ее достижения.

За период лето-осень Вооруженные силы Украины совершили как минимум 4 атаки на автотранспорт с белорусскими номерами. Все помним про удар по автобусу с детьми, который ехал из Речицы в Геленджик. Тогда погибла беременная женщина, были раненые, позже был еще один инцидент. 8 октября вооруженные формирования Украины атаковали фуру. В результате пострадавшей белоруске ампутировали ноги, сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. 22 октября удар был нанесен еще по одной фуре с белорусскими номерами, ранен наш гражданин. Все эпизоды террористических атак произошли на стратегической трассе А-240, которая соединяет Брянск и Гомель. Водители уже ее прозвали "трассой смерти".

Однако для чего Киеву подобные провокации?

Силы беспилотных систем в составе украинской армии - это отдельный род войск. Инициатором, вдохновителем и командующим является Роберт Бровди с позывным Мадяр. Его характеризуют как нарцисса и ярого националиста из Западной Украины. Именно он в мае выступил с прямой угрозой Минску.

Тогда наш Президент ответил емко: в случае чего нам будет достаточно одной цели, координаты которой мы хорошо знаем. И на фоне миротворческой миссии Беларуси такие выпады выглядят вызывающе и провокационно. А ведь мало кто знает, но общей стратегии в достижении целей у Министерства обороны и командующего Мадяра нет. Это говорит о раздрае в военно-политической системе Украины, а Мадяр своих птиц использует как частную военную компанию.

Но с пехотой на Украине плохо, все мы видим, как ТЦК формируют принудительно армию. Мадяр предлагает их заменить машинами. В итоге Минобороны делает акцент на ударах по инфраструктуре, командующий войсками БПЛА - на охоте на людей. Учитывая, что цель - запугать, вектор у последнего давно сместился с военных на обычных безоружных гражданских людей.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):

"Это говорит о том, что противник выбрал новую тактику. Может, они будут там говорить, что это неправда, что это пропаганда Кремля, но факты говорят об обратном. С другой стороны, нужно понимать, что противник пытается влиять на транспортную логистику, потому что между Республикой Беларусь и Россией не существует никаких барьеров, каких-то ограничений по передвижению по территории обеих стран. Таким воздействием он как бы начинает ставить ограничения".

Военно-политическое руководство Украины, понимая, что Роберт Бровди все же работает на результат, пусть и не согласованно, дает ему карт-бланш. В случае изменения ситуации и необходимости предоставить виновного всегда можно сказать, что это сделал Мадяр и умыть руки. Но как быть с тем, что занимаясь террором, он в том числе создает себе образ политика и шоумена одновременно.

Являясь прокси-силой, Украина отрабатывает нарративы Запада. Поэтому белорусов пытаются запугать и выстроить барьер между народами. Открыто нанести удар по нашей территории украинцы не могут - это прямая агрессия, которая повлечет ответный удар и осуждение. Используют территорию России как прямого противника, целью для террора выбирают транспорт с белорусскими номерами.

Спланируйте свой безопасный маршрут заранее, выезжая на приграничную территорию. Кроме трассы А-240, есть ряд объездных дорог. К сожалению, такова новая реальность, в которой мы тоже должны ориентироваться, а любой риск должен быть оправдан.