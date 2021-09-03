3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Талибан" заявляет об успешном продвижении в неподконтрольном Панджшере
В Афганистане тем временем талибы сообщили о взятии под контроль самого большого района провинции Панджшер, где укрепились противники новой власти. Об этом сообщил представитель движения Билал Карими на своей странице в Twitter.
Операции идут полным ходом. После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления движение перешло в вооруженное наступление на Панджшер. Потери сторон исчисляются сотнями.
Афганистан в ожидании нового правительства
Мировые СМИ следят за новостями о составе переходного правительства Афганистана. Талибы обещают огласить его в самом скором времени. Пока всевозможные предположения представитель движения назвал слухами. По сведениям газеты "Аль-Ахбар", формирование правительства задерживается из-за разногласий между основными фигурами в военном и политическом крыльях "Талибана". А для международного сообщества важно, чтобы состоялся диалог и между всеми этническими группами в Афганистане.
Неизбежно, что договоренность о политическом урегулировании должна включать в себя компромисс между пуштунами, каковых в основном представляют талибы, но и другие пуштуны тоже должны участвовать, таджики, узбеки, хазарейцы, то есть, это все главные этнические группы Афганистана. Мы активнейшим образом способствуем тому, чтобы такой диалог был завязан.
ЕС готов заплатить 600 млн евро за прием беженцев из Афганистана
ЕС тем временем пытается откупиться от потока афганских беженцев за счет стран Центральной Азии. Евросоюз обещает предоставить соседям Афганистана 600 миллионов евро в обмен на прием мигрантов.
Администрация Байдена обещает помощь только афганским переселенцам
Расщедрилась и администрация президента США. Обещают афганским переселенцам по 2 с лишним тысячи долларов "подъемных". Вопрос: скольким повезет? Лучше бы Штаты подумали не об отдельных перебежчиках, а о народе Афганистана, который бросили в жернова нарастающего гуманитарного кризиса. Центральный банк Афганистана обратился к Вашингтону с просьбой открыть доступ к хранящимся в США афганским госрезервам. Сумма - почти 9 с половиной миллиардов долларов. В Минфине заявили, что не собираются ослаблять санкционное давление на лидеров "Талибана".
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов