"Талибан" заявляет об успешном продвижении в неподконтрольном Панджшере

В Афганистане тем временем талибы сообщили о взятии под контроль самого большого района провинции Панджшер, где укрепились противники новой власти. Об этом сообщил представитель движения Билал Карими на своей странице в Twitter.

Операции идут полным ходом. После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления движение перешло в вооруженное наступление на Панджшер. Потери сторон исчисляются сотнями.

Афганистан в ожидании нового правительства

Мировые СМИ следят за новостями о составе переходного правительства Афганистана. Талибы обещают огласить его в самом скором времени. Пока всевозможные предположения представитель движения назвал слухами. По сведениям газеты "Аль-Ахбар", формирование правительства задерживается из-за разногласий между основными фигурами в военном и политическом крыльях "Талибана". А для международного сообщества важно, чтобы состоялся диалог и между всеми этническими группами в Афганистане.

Неизбежно, что договоренность о политическом урегулировании должна включать в себя компромисс между пуштунами, каковых в основном представляют талибы, но и другие пуштуны тоже должны участвовать, таджики, узбеки, хазарейцы, то есть, это все главные этнические группы Афганистана. Мы активнейшим образом способствуем тому, чтобы такой диалог был завязан. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

ЕС готов заплатить 600 млн евро за прием беженцев из Афганистана

ЕС тем временем пытается откупиться от потока афганских беженцев за счет стран Центральной Азии. Евросоюз обещает предоставить соседям Афганистана 600 миллионов евро в обмен на прием мигрантов.

Администрация Байдена обещает помощь только афганским переселенцам