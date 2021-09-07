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Талибы готовы объявить состав правительства Афганистана

Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана. На специальные мероприятия по этому случаю приглашены Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

Тем временем, по сообщениям ТАСС, в северной афганской провинции Панджшер продолжаются бои. Позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников. Часть жителей покидает свои дома и уходит высоко в горы.

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