Талибы готовы объявить состав правительства Афганистана

Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана. На специальные мероприятия по этому случаю приглашены Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

Тем временем, по сообщениям ТАСС, в северной афганской провинции Панджшер продолжаются бои. Позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников. Часть жителей покидает свои дома и уходит высоко в горы.