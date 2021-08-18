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Талибы открыли огонь по протестующим в Нангархаре

Выстрелы сегодня снова слышны в Афганистане. Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар. Акция проходила в поддержку национального флага. Известно, что есть раненые и убитые.

Советник экс-президента Украины Петра Порошенко предложил применить тактику талибов в конфликте с Россией. Константин Елисеев отметил, что не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными правительственными войсками. К счастью, поддержки среди украинцев заявление не нашло.


Заявление Макрона о защите от афганских беженцев вызвало волну критики во Франции

А мировые политики тем временем опасаются, что дестабилизация в Афганистане может привести к нерегулируемым потокам мигрантов в Европу. Их высказывания порой вызывают недоумения. Например, президент Франции заявил о намерении ограничить поток мигрантов из Афганистана.

Этими словами президент Франции вызвал волну критики и опозорил страну, отмечают его оппоненты.

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