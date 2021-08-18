Выстрелы сегодня снова слышны в Афганистане. Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар. Акция проходила в поддержку национального флага. Известно, что есть раненые и убитые.



Советник экс-президента Украины Петра Порошенко предложил применить тактику талибов в конфликте с Россией. Константин Елисеев отметил, что не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными правительственными войсками. К счастью, поддержки среди украинцев заявление не нашло.

