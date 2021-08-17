Талибы практически полностью взяли под контроль Кабул - все вылеты из города приостановлены

К настоящему моменту талибы практически полностью взяли под контроль Кабул. А в знаменитую "зеленую зону" афганской столицы, где иностранцы могли чувствовать себя в безопасности, вторгаются мародеры: новые власти обещают расстреливать пойманных на грабеже. Все вылеты из Кабула приостановлены по распоряжению талибов, известно также, что недалеко от аэропорта стрельбой разгоняли людей.



Число жертв хаоса у взлетно-посадочных полос достигло 10 человек.



К слову, эвакуируя своих, американцы забыли на одной из баз украинских братьев по оружию: возвращение двенадцати солдат в Киев обещают организовать отдельно. В кабульском аэропорту собрались тысячи афганцев, но шансов улететь у них практически нет. Накануне нескольким сотням посчастливилось погрузиться на американский военный борт, но повезло далеко не всем.



Парад геополитического лицемерия. Силы НАТО готовы наносить дистанционные удары по террористическим группировкам в Афганистане. Генсек Столтенберг заявил, что альянс займется этим, когда завершит эвакуацию своего персонала.



Он отметил также, что страны НАТО знали о риске возвращения "Талибана", но не могли предвидеть скорость падения Афганистана. Запад связывает его исключительно с провалом действий афганских властей и армии, замалчивая позорную несостоявшуюся миссию США. К слову, Пентагон сегодня сообщил, что численность американских военныхв Кабуле вот-вот превысит 4 тысячи. А глава МИД Германии объявил о заморозке Афганистану экономической помощи. По его данным, Берлин "ежегодно выделял стране по 430 миллионов, на текущий год было заложено 250 миллионов евро".