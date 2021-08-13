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Талибы сообщили о захвате ряда крупных городов Афганистана

Движение "Талибан" сообщило о взятии контроля еще над пятью провинциями Афганистана. В числе захваченных населенных пунктов второй по величине город в стране - Кандагар и Герат. При этом правительство Афганистана никак не комментирует утверждения талибов. Межу тем США в ближайшее время направят в дополнение три тысячи военнослужащих. Они помогут организовать вывоз американских дипломатов. О введении войск в страну для помощи в эвакуации своих граждан сообщила и Великобритания.


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