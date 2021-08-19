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Талибы, захватившие власть в Афганистане, призвали народ к объединению
Афганистан сегодня отмечает День независимости. Талибы, захватившие власть, выступили с декларацией о "победе над тремя крупнейшими державами за столетие" и призвали народ к объединению. Однако накануне в Джелалабаде боевики "Талибана" открыли огонь на праздновании Дня независимости - люди вышли на улицы с национальными флагами. В результате 4 человека погибли. Еще 3 убиты во время обстрела автомобиля с афганским флагом в городе Асадабад. В аэропорту Кабула продолжается эвакуация афганцев, не желающих сотрудничать с талибами. За последние 3 дня при попытке бежать из страны через аэропорт погибли не менее полусотни человек: кого-то застрелили, а другие падали с самолетов.
Кто ответит за хаос в Афганистане?
Дальнейшая судьба афганского народа, который оказался на пороге гуманитарной катастрофы, вызывает беспокойство во всем мире. В Лондоне демонстранты собрались на Парламентской площади с требованием правительственной поддержки граждан Афганистана. Манифестанты считают виновной в афганском хаосе свою политическую элиту. Аналогичные акции прошли в Бельгии и Швейцарии.
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