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Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер

Талибы заявляют о захвате Панджшера. Это была единственная неподконтрольная провинция Афганистана. По данным источников ресурса "Афган урду", в ходе боев убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон. Сопротивление информацию о полном контроле над провинцией Панджшер опровергает. Тем временем талибы обещают жителям, что притеснений не будет.


Афганистан в ожидании нового правительства


Однако стало известно, что представители движения обязали женщин, обучающихся в университете, носить никаб - головной убор, скрывающий лицо. В вузах для девушек сделают отдельный вход. Также страна в ожидании нового правительства. Его представят на этой неделе. По словам талибов, оно станет инклюзивным и будет представлять все население страны.


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