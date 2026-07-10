Эстония планирует резко нарастить свою оборонную мощь. Страна думает закупить американские крылатые ракеты.

Таллин пытался получить от производителя "Томагавки", но потом умерил аппетиты до менее мощных "Барракуд".

Для обслуживания серьезных ракет нужен не только квалифицированный персонал, но и техническая инфраструктура. Поэтому эстонцы получат только самые простые "Барракуды", которые будут запускаться с автомобильной базы. Дальность таких ракет достигает 110 км.

Появление подобного оружия в Эстонии приведет к росту уровня контроля американцев над армией страны. Без экспертов и военных советников из США "Барракуды" совершенно бесполезны.

Правда, решение о покупке еще не принято. Ракеты обещали, но надо найти на них деньги. Вероятно, Эстония попробует попросить очередной кредит у Брюсселя.