Таллин ведет переговоры с Парижем о присоединении к французской инициативе по усилению ядерного сдерживания. Речь идет о планах Парижа вовлечь европейских партнеров в обсуждение роли своих стратегических сил в обеспечении общей безопасности Евросоюза.

На этом фоне эстонское руководство пытается занять место в авангарде ядерной дискуссии ЕС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Таллина - это сознательная эскалация напряженности в регионе.