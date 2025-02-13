Таможня Литвы будет контролировать объем топлива в баках грузовиков, въезжающих из Беларуси и России

В Вильнюсе считают, что экономика страны страдает от нового вида контрабанды - фуры пересекают границу, имея в баках разрешенные законом объемы горючего, но затем его сливают и распродают. Контроль на КПП дополнится патрулированием. Контрабандистов планируют ловить и на некотором удалении от границы.

Нарушителям угрожают штрафом, конфискацией горючего и даже собственно грузового авто. Однако есть подозрение, что речь идет об очередной формальности, которая должна сделать границу еще более труднопроходимой. На самом деле водитель, который сольет горючее, будет вынужден позднее сам заправляться на европейских заправках и по европейским ценам. В чем же тогда смысл контрабанды?