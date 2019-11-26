Банальная забывчивость или тайный умысел? Белорусская таможня изъята у пассажиров Tоyota валюты более чем на 33 тысячи долларов. Сообщается, что автомобиль выезжал через пункт пропуска "Урбаны". Люди отказались от декларирования товаров, а уже после обнаружения спрятанной валюты - затруднились дать объяснения своим действиям. Деньги были обнаружены в самой машине, частично в личном багаже и на теле пассажира. Витебской таможней проведена проверка. Материалы дела переданы в СК для дачи правовой оценки.



