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Таможня Китая изъяла свыше 1200 тонн контрабандного бензина

Таможня Китая изъяла свыше 1200 тонн контрабандного бензина

В Китае задержаны 2 нефтяных танкера, которые перевозили более 1200 тонн контрабандного бензина на общую сумму около $1 млн.

Танкеры были обнаружены на реке Янцзы. Их заметили таможенные органы провинции Цзянсу. Сотрудники потребовали провести досмотр судов, после чего подозреваемые развернули танкеры и попытались скрыться, но были перехвачены. Арестованы 8 злоумышленников.

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