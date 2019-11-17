Таможня Китая изъяла свыше 1200 тонн контрабандного бензина

В Китае задержаны 2 нефтяных танкера, которые перевозили более 1200 тонн контрабандного бензина на общую сумму около $1 млн.



Танкеры были обнаружены на реке Янцзы. Их заметили таможенные органы провинции Цзянсу. Сотрудники потребовали провести досмотр судов, после чего подозреваемые развернули танкеры и попытались скрыться, но были перехвачены. Арестованы 8 злоумышленников.



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