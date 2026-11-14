Танкер протаранил круизный лайнер на реке Миссисипи

Речная прогулка пошла не по плану: танкер в США протаранил круизный лайнер. Инцидент произошел на реке Миссисипи в Новом Орлеане. В результате лайнер перевернулся на бок, несколько человек оказались в воде. Их благополучно спасли.

Всего на борту пассажирского судна находилось около 130 человек. Более 30 госпитализированы.

По предварительной версии, танкер мог потерять управление из-за отказа двигателя или рулевого оборудования. Обстоятельства происшествия выясняются.